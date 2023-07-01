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Kadın ticareti davasında ilk kez “müşteri” mahkumiyeti gerçekleşti

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Güney Kıbrıs’ta henüz reşit yaşa gelmeden kadın ticareti ağının eline düşen bir kadına yönelik cinsel saldırı, zorla alı koyma vb suçlardan ötürü yargılanan üç kişinin dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından çeşitli hapis suçlarına mahkum edildi

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Kadın ticareti davasında ilk kez “müşteri” mahkumiyeti gerçekleşti
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Güney Kıbrıs’ta, kadın ticareti kurbanı olan bir kadından faydalanan bir şahıs, Rum mahkemeleri tarafından ilk kez hapis cezasına çarptırıldı.
Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta henüz reşit yaşa gelmeden kadın ticareti ağının eline düşen bir kadına yönelik cinsel saldırı, zorla alı koyma vb suçlardan ötürü yargılanan üç kişinin dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından çeşitli hapis suçlarına mahkum edildiklerini yazdılar.
Gazete, söz konusu kadınla para karşılığı cinsel münasebet yaşayan sanıklardan birinin “tecavüz” suçundan da suçlu bulunarak 2,5 ve 3 yıl hapis cezalarına çarptırıldığını aktardı.
 
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