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Kadın cinayetinde ömür boyu hapis cezası olacak

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Kadın cinayetinde ömür boyu hapis cezası olacak
Rum Meclisi’nin kadın cinayeti suçlarında ömür boyu hapis cezasını öngören yasa tasarısını onayladığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Rum Meclis Başkanı AnnitaDimitriu tarafından sunulan yasa tasarısının önceki gün mecliste onaylandığını yazdı.
Habere göre, ilgili yasa, İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen, tam adıyla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin yaptırım hükümlerinin daha iyi uygulanmasını hedefliyor.
 
 
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