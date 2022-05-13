Kadın asker eğitim sürüşü sırasındaki kazada hayatını kaybetti

Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) Lefkoşa Rum kesimindeki “Korno” bölgesinde bulunan askeri kampında dün gerçekleştirilen eğitim sürüşü sırasında meydana gelen kazada, 27 yaşındaki bir kadın askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

Askeri cipin eğitim sürüşü esnasında devrilmesi sonucunda RMMO’da sözleşmeli asker olarak görev yapan 27 yaşındaki Natali Neofitu’nun ciddi şekilde yaralandığını ve ardından hayatını kaybettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, araçta bulunan diğer iki askerin ise kazayı ciddi yara almadan atlattığını belirtti.

RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis’in kazayla ilgili araştırma başlatılması talimatı verdiğini, Rum polisinin de kazanın nasıl meydana geldiğine dair soruşturma başlattığını kaydeden gazete, askeri bir aracın kamp içerisinde eğitim sırasında başka bir araçla çarpışmadan nasıl devrildiğiyle alakalı olarak, kaza konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğuna işaret etti.

Gazete Rum Savunma Bakanlığı yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de konuyla ilgili üzüntülerini dile getirdikleri açıklamalarda bulunduklarını ekledi.