Kadastro çalışmaları dronelarla yapılıyor

Güney Kıbrıs’ta Tapu Dairesi’nin kadastro çalışmalarını dronelarla yaptığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, bu teknolojinin yerleşim olmayan alanlarda, Sivil Havacılık Dairesi ile yakın iş birliğiyle kullanılmaya devam edeceğini ve Güney Kıbrıs sınırları içinde kalan bölgelerin ve kırsal alanların havadan kapsamlı şekilde fotoğraflanacağını yazdı.

Gazete, 1963, 1993 ve 2008 yıllarında adanın havadan fotoğraflandığını ve özellikle 2008 yılında, inşaat sektöründe önemli bir gelişme gözlemlendiğini kaydederken, birçok yerel yönetim makamının Tapu Dairesi’ne yeni binaların inşa edilmesiyle ilgili bilgilendirme yapmadığını ve birçoğunun arsa olarak göründüğünü belirtti.

Haberde, geçmişte havadan çekilen fotoğrafların yalnızca taşınmazların değerlendirilmesi için değil, kayıpların tespiti de dahil farklı amaçlar için de hizmet ettiği ifade edildi.

Gazete, 1963 yılında Amerikan şirketine ait bir uçağın adanın fotoğraflarını çektiğini ve arşivlere bakıldığında, bugün KKTC sınırları içerisinde olan bölgelerde toprağın 5 noktada yükselmiş olduğunun tespit edildiğini; akabinde de diğer bilgiler ve ifadelerin değerlendirilmesiyle, 1963 Rum kayıplarına ulaşıldığını yazdı.

Haberde, Rum Tapu Dairesi’nin hedefleri arasında, Güney Kıbrıs sınırları içinde kalan yaklaşık 6 bin 200 kilometrekarelik alanın yüksek çözünürlüklü ve detaylı şekilde havadan fotoğraflanmasının bulunduğu kaydedildi.