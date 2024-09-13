Kabloyla elektriğin maliyeti 1,9 milyar Euro'ya çıktı

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören ve başta 1,3 milyar Euro olarak belirlenen proje maliyeti, 1,9 milyar Euro'ya çıkarken, Avrupa Komisyonu’nun proje için Güney'e baskı yaptığı bildirildi

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında denizaltından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören projeyle ilgili somut bir takvim olmadığı, ancak zamanın daraldığı ve Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’a bu bağlamda baskı yaptığı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın yakın zamanda Avrupa Komisyonu’na, “Great Sea Interconnector” projesi de dahil, enerji konusundaki tüm planlarıyla ilgili somut ifadeler içeren Ulusal Enerji ve İklim Planı’nı sunması gerektiğini yazdı.

Gazete, AB Enerji Komiseri Kadri Simson’ın önceki gün, Avrupa Komisyonu’nun enerji birliğiyle ilgili raporunun sunumu için düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, tüm AB üyesi devletleri enerji ve iklimle ilgili ulusal planlarını sunmaya davet ettiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ın, henüz planını sunmayan 15 AB ülkesinden biri olduğuna işaret eden gazete, Simson’ın, bu planların verilen sözleri hayata geçirmek adına önemli olduğunu söylediğini belirtti.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, proje için Rum Başkanlık Sarayı’nda salı günü itibarıyla, kimsenin ne zaman biteceğini bilmediği bir prosedür başladığını ve kesin olan tek şeyin, projenin farklı boyutlarıyla ilgili farklı görüşler ve yaklaşımların bulunduğu bir sürece girilmesi olduğunu yazdı.

Gazete, Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmeyle ilgili kimsenin ağzını açmadığını; ancak Yunan basınında bazı bilgiler yer aldığını kaydetti.

Yunan basınındaki haberlere göre, Rum Yönetimi’nin masaya, projenin net maliyeti ve tüketicilere faydaları gibi açıkta olan konular ve netleştirilmesi gereken boyutlarla ilgili belgeler koyduğunu belirten gazete, projenin yüklenicisi konumundaki Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) ile Yunanistan Hükümeti’nden de “Exergia” şirketinin iki farklı raporuyla ilgili şu anda tam olarak neyin geçerli olduğunu öğrenmesinin talep edildiğini yazdı.

Gazete, ADMİE ile kabloyu döşeyecek olan “Nexans” şirketinin, projenin maliyetinin öngörülenden daha fazla olmayacağına dair taahhüt vermekten kaçındıklarını ve başta 1,3 milyar euro olarak belirlenen ve süreç içerisinde 1,5 milyar euroya yükselen maliyetin, bugün 1,9 milyar euro olarak öngörüldüğünü kaydetti.