Jeneratör çetesi ortaya çıkarıldı

Rum polisi, İngiliz Üs Polisi’nin işbirliğinde yürüttüğü operasyon sonucunda Ağustos 2023-Ekim 2024 döneminde 28-29 vukuat gerçekleştiren Rum jeneratör çetesini ele geçirdi

Güney Kıbrıs'ta Ağustos 2023’ten bugüne Larnaka kazası ve Mağusa bölgesi başta olmak üzere Güney Kıbrıs genelinde jeneratör çalan bir çete ortaya çıkarıldı.

Politis’in haberine göre Rum polisi, İngiliz Üs Polisi’nin işbirliğinde yürüttüğü operasyon sonucunda önceki gün 41, 48 ve 54 yaşlarındaki üç Rum tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı ve haklarında 6’şar gün tutukluluk emri alındı.

Ağustos 2023-Ekim 2024 döneminde 28-29 vukuat gerçekleştiren Rum jeneratör çetesinin yalnız 2024’ün ilk 10 ayında benzin ve mazot ile çalışan, piyasa değeri 7 ile 14 bin euro arasında değişen 7 jeneratör çaldığı, farklı renklere boyayarak sattıkları saptandı.

