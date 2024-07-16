"İyimser değiliz"

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Kıbrıs sorununda iyimserlik için konuşacak kadar iyimser olamayacağını ve mevcut aşamada, Hristodulidis kadar olumlu unsurlar göremediğini vurguladı

DİSİ Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu,15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesinin yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamada bulundu.

Dimitriu, “Kıbrıs sorununda iyimserlik için konuşacak kadar iyimser olamayacağını” ve mevcut aşamada, Hristodulidis kadar olumlu unsurlar göremediğini kaydetti.

Dimitriu, Rum tarafı için olumlu olacak gelişmeler meydana gelmesini istediğini ifade ederek, 50 yıldır “işgalin” sürdüğünü ve olayların geldiği boyutun endişe verici olduğunu söyledi.

Müzakerelerin yeniden başlayacağına dair umudu olmadığını belirten Dimitriu, bu durumun değişmesini dilediğini ve kendilerinin de gereken yerde katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

