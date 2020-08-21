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İtalya, EastMed anlaşmasını imzalamaya hazır

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İtalya, EastMed anlaşmasını imzalamaya hazır

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMed boru hattıyla ilgili anlaşmanın İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından onaylanmasının ardından, İtalya’nın da anlaşmayı imzalamaya hazırlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tel Aviv’deki “energypress” adlı dijital platformda, diplomatik kaynaklara dayandırılarak yer alan bilgilere göre, İtalya’nın da anlaşmanın lehinde karar alacağını ve projeye katılarak anlaşmayı imzalayacağını yazdı.

Gazete, aynı bilgilere göre Tel Aviv’deki İtalya Büyükelçiliği’nin üst düzey yetkilileri tarafından İsrail Enerji Bakanı’na İtalya’nın nihai kararını alma noktasında olduğuna dair bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

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