İsviçre'den mülteciler için Güney Kıbrıs'a maddi destek

İsviçre’nin Güney Kıbrıs’a mülteci konusunu yönetmesi için 10 milyon Euro maddi destek vereceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün İsviçre’de, Adalet ve Konfederasyon Polis Bakanı Karin Keller-Sutter ile bir araya gelerek 2026 yılına kadar olan ilgili finansman anlaşmasını imzaladığını yazdı.

Habere göre, görüşmede, Güney Kıbrıs’a yönelik artan göç akışı ele alındı.

İsviçreli bakan yaptığı açıklamada bu yardımın, 2020 yılında Güney Kıbrıs’taki siyasi sığında başvurusunun 16 bin 500’ü geçmesi ve uluslararası koruma ve siyasi sığınma başvuru oranını toplam nüfusun yüzde 6’sına ulaşmasının ardından geldiğine dikkat çekti.