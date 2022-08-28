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İstihbarat ajanı, silah tüccarı ve uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verildi

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İstihbarat ajanı, silah tüccarı ve uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verildi
Rum Yönetimi’nin 2004-2021 yılları arasında yılında silah tüccarı, uyuşturucu baronu ve istihbarat ajanı olan kişilere vatandaşlık verdiği ortaya çıktı.
Haravgi gazetesi manşetten aktardığı haberinde, 759 yatırımcının “altın pasaport” aldığını, ancak sonrasında yatırımlarını iptal ettiğini; 1938 kişinin de yatırım yaptığına dair beyanda bulunduğunu, ancak taşınmaz devrinin hiçbir zaman yapılmadığını yazdı.
Gazete, Sayıştaylık raporuna dayandırarak aktardığı haberinde, vatandaşlık verilen yabancı istihbarat teşkilatı ajanlarının KKTC’ye düzenli ziyaretler gerçekleştirdiği iddiasına da yer verirken, vatandaşlık alan kişiler arasında El Kaide terör örgütüyle bağlantısının bulunanlar olduğunu kaydetti.
Haberde, hangi yıllarda kimlere vatandaşlık verildiğiyle ilgili detaylar aktarılarak, durumun bugüne kadar tespit edilenden çok daha ciddi olduğu ifade edildi.
 
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