İsrailli turistler gelmekten korkuyor

İsrailli turistlerin Güney Kıbrıs’taki vaka oranları nedeniyle yaz tatillerini burada yapmaktan korkmaya başladı

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, İsrailli turistlerin Güney Kıbrıs’taki kötü epidemiyolojik görüntü ve mutasyonlu virüs nedeniyle yaz tatillerini burada yapmaktan korktuğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’taki turizm sektörü için en fazla turist beklenen ülkelerden biri olan İsrail’in, henüz Güney Kıbrıs’a kapılarını açmadığı ve bunun sebebinin de, İsrailli turistlerin Güney Kıbrıs’a seyahat etmekteki isteksizliğinden kaynaklandığı belirtildi.

Öte yandan Rum turizmini en çok besleyen ülkelerden biri olan Rusya’nın da, henüz Güney Kıbrıs için charter seferler düzenlemediği ifade edildi. Güney Kıbrıs’ın “yeşil listeye” girmesi halinde, turist akışının ilerleyen aylarda artması bekleniyor.

