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İsrailli şirketten Limasol'a beş yıldızlı otel

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İsrailli şirketten Limasol'a beş yıldızlı otel
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İsrailli “Fattan Hotel Group” isimli şirketin, Güney Kıbrıs’taki varlığını genişletmeye devam ettiği belirtildi.
Alithia gazetesi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Fattan Hotel Goup, Güney Kıbrıs’ta 10’uncu  otelini satın aldı.
Fattan Hotel Group’un, Limasol’daki beş yıldızlı “GrandResort” oteli satın aldığını yazan Alithia, İsrailli şirketin, Limasol’daki oteli de satın almasıyla on otele ulaştığını belirtti.
Habere göre Fattan Hotel Group ayrıca Güney Lefkoşa’daki bir oteli de bitireceğini açıkladı.
Fattal Hotel Group CEO’su Ron Alani yaptığı açıklamada, şirketin Güney Kıbrıs’ta 1200 kişiyi istihdam ettiğini belirtti.
 
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