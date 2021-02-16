İsrail ve Güney Kıbrıs’tan turizm anlaşması

Rum lider Anastasiadis, dört bakanla birlikte İsrail’e gitti. Varılan anlaşma ile 1 Nisan’dan itibaren aşılarını yaptırmış olan İsrailli vatandaşlar, PCR testi yaptırmaksızın ve karantinaya girmeksizin Güney Kıbrıs’a gidebilecek

İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yeni tip koronavirüs aşısı olanların herhangi bir kısıtlama olmaksızın seyahatine imkan sağlayan turizm anlaşmasını karara bağladı. Anlaşma kapsamında aşı olan İsrailli turistler, 1 Nisan'dan itibaren test olmadan ve karantina uygulamasına tabi tutulmadan Rum kesimine seyahat edebilecek.

Aynı şekilde aşı olan Rum kesimi vatandaşları da İsrail'e testsiz ve karantina uygulamasına tabi olmadan gelebilecek.

İsrail ile Rum yönetimi arasındaki anlaşma, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in İsrail ziyaretinde kamuoyuyla paylaşıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşen Anastasiadis, daha sonra Başbakan Binyamin Netanyahu ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından Netanyahu ile Anastasiadis, ortak basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, GKRY'nin, İsrail'in "aşı pasaportunu" (Kovid-19 aşısı olanlar için verilecek belge) kabul edeceğini açıklamasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Bu adımla, İsrail ile Rum kesimi arasında turizmin, "çok uzak olmayan" bir zamanda yeniden başlayacağını ifade eden Netanyahu, görüşmede Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni de (EastMed) ele aldıklarını kaydetti.

Anastasiadis ise İsrail ziyaretinde, GKRY'den 4 bakanın kendisine eşlik ettiğini ve söz konusu bakanların İsrailli mevkidaşlarıyla enerji, savunma ve turizm alanındaki iş birliğini ele aldıklarını aktardı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki üst düzey işbirliği zemininin enerjiye dayalı olduğunu; ancak Anastasiadis’in İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile önceki günkü görüşmesinde, gündemdeki ilk sırada pandemiyle mücadelenin yer aldığını yazdı.

Anastasiadis, iki ülke arasındaki gerek ikili, gerekse çok taraflı düzeydeki “mükemmel işbirliğine” vurgu yaparken, enerji alanında da özellikle EastMed ile Eurasia Interconnector projelerindeki işbirliğinin nasıl genişletilebileceğine dair görüş alışverişi yapmak niyetinde olduğunu ifade etti.

Açıklamalarında Kıbrıs sorununa da değinen Anastasiadis, Netanyahu’ya arzu edilen çözümün iki toplumlu ve iki kesimli, BM kararları ile AB değer ve ilkeleri zeminindeki federasyon olduğunu ileteceğini söyledi.

Gazete, Netanyahu’nun Anastasiadis’i kabulünde yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in İsrail’in ve kendisinin “mükemmel bir arkadaşı” olduğunu belirterek, Başkanlık görevine seçilmesinden bu yana birlikte, iki ülke arasındaki işbirliği için çalıştıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Netanyahu, enerji, su yönetimi, turizm, kamu güvenliği ve pandemiyle mücadele konusundaki işbirliği için çalıştıklarını ifade etti.

Açıklamasında enerji konusuna da değinen Netanyahu, EastMed boru hattı için yapılan ortak çalışmaların devam edeceğini ve bu projenin yeni perspektifler yaratacağını belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından da kabul edildiğini ve görüşmede, halklar arasındaki işbirliği ile koronavirüs pandemisinden doğan tahriklerin ele alındığını yazdı.

Haberde, Rivlin’in, iki ülke arasında diplomasi, güvenlik, ticaret, turizm, enerji, doğrudan müdahale, inovasyon ve çevre konularındaki işbirliğinin de gelişmekte olduğunu söylediği ifade edildi. Gazete, ilerleyen dönemde savunma alanında da bazı önemli gelişmeler beklendiğini belirtirken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ın Rum mevkidaşı Petridis ile görüştüğünü ve görüşmenin akabinde sosyal medya hesabından açıklama yaptığını yazdı.

Gantz, iki ülke arasında koşullar elverişli hale geldiği zaman ortak askeri tatbikatlarla deniz tatbikatları yapılması ve endüstriyel işbirliğinin genişletilmeye devam etmesi konusunda Petridis ile anlaştıklarını ifade etti.

Gazete devamla, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’nin görüşmesini aktardı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yapan Aşkenazi, Güney Kıbrıs’ın İsrailliler için popüler bir turizm destinasyonu olduğunu ve yalnızca bu sene, 300 binden fazla İsrailli turistin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini söyledi.

Hristodulidis ise, pandemi sürecinde ikinci kez İsrail’i ziyaret ettiğini ve bunun, Güney Kıbrıs’ın İsrail ile olan jeostratejik ilişkisine verdiği önemi ispatladığını belirtti.



