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"İsrail-Güney Kıbrıs ittifakı Akdeniz iş birliğine örnek"

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"İsrail-Güney Kıbrıs ittifakı Akdeniz iş birliğine örnek"
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail-Güney Kıbrıs ittifakının Akdeniz iş birliğine örnek olduğunu söyledi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre “Kıbrıs’ın bağımsızlığıyla” ilgili olarak geçen çarşamba Tel Aviv’de düzenlenen bir etkinliğe video mesajla katılan Herzog, İsrail-Güney Kıbrıs ittifakının Akdeniz iş birliği ve istikrarının parlak bir örneğine dönüştüğünü, aynı zamanda bölgenin tamamı açısından sürdürülebilir, sağlıklı ve refah dolu bir geleceğin anahtarı olduğunu savundu.

Herzog, Gazze’ye insani yardım sağlanmasının kolaylaştırılmasında oynadığı aktif rolden ötürü Rum hükümetine teşekkür de etti.

İsrail'deki Güney Kıbrıs büyükelçiliğinin videoyu yeniden paylaştığı “X” platformundaki paylaşıma göre Herzog, iki devlet arasında son on yılda gelişen bağlarla ilgili memnuniyetini dile getirerek bunlar arasında savunma, iklim yeniliği, turizm ve kültür konularının yer aldığını söyledi.

Herzog Rum kesimine, terör karşısındaki mücadeleye verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

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