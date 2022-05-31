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İsrail gazının Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınması masada

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Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun “Astra”ya açıklama yaparak, İsrail’deki gazın sıvı hale getirilmesi için Güney Kıbrıs’a taşınması ve buradan ihraç edilmesi konusundaki önerinin, AB Komisyonu’nun Rusya doğalgazına bağımlılığı kırma planına dahil edilmesi için ivedilikle görüşüleceğini söylediği kaydedildi

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İsrail gazının Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya taşınması masada

“Energean” şirketinin Güney Kıbrıs aracılığıyla sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı yapılmasına yönelik önerisinin dün sabah Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’ya iletildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Pilidu’nun “Astra”ya açıklama yaparak, İsrail’deki gazın sıvı hale getirilmesi için Güney Kıbrıs’a taşınması ve buradan ihraç edilmesi konusundaki önerinin, AB Komisyonu’nun Rusya doğalgazına bağımlılığı kırma planına dahil edilmesi için ivedilikle görüşüleceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Pilidu, doğalgazı sıvılaştıracak bir gemi olacağını ve sıvılaştırılan doğalgazın, başka gemilerle Avrupa ülkelerine götürüleceğini kaydetti.

Pilidu, ilerleyen haftalarda sondaj çalışmaları ve Mısır yönünde doğalgaz altyapısı inşa edilmesine yönelik planları bulunan ABD’li “Chevron” şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşmeyi hedeflediklerini de belirtti.

Exxon Mobil-Qatar Energy konsorsiyumunun Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parselde sismik araştırmalara başlayacağını ifade eden Pilidu, ENI-TOTAL şirketlerinin başlattığı sondaj çalışmalarının da ilerlediğini söyledi.

Pilidu, bu haftanın sonunda akaryakıt fiyatlarında küçük bir azalma olacağını da dile getirdi.

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