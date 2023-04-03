İspanya Başbakanı Sanchez Güney Kıbrıs’a gidiyor

Sanchez’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini ve Hristodulidis’in Sanchez’e, AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynamasıyla ilgili önerisini detaylı şekilde anlatacağı kaydedildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in yarın, bir dizi önemli temasta bulunmak üzere Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Sanchez’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini ve Hristodulidis’in Sanchez’e, AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif rol oynamasıyla ilgili önerisini detaylı şekilde anlatacağını yazdı.

Gazete, Sanchez ile Hristodulidis’i iki ülkenin ortak ilgi alanındaki konuları ve Güney Kıbrıs’ın 2026 yılında devralacağı AB Dönem Başkanlığı’ndaki önceliklerini ele alacağını kaydetti.

Haberde Sanchez’in, Hristodulidis Başkanlık görevine seçildikten sonra Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek ilk AB ülkesi lideri olduğuna işaret edildi.

