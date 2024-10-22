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"İşgal askerleri olmadan bir vatan bırakmalıyız"

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Rum Meclisi Başkanı Dimitriu “Özgür, modası geçmiş garantiler ve işgal askerleri olmadan bir vatan bırakmak borcumuzdur” dedi

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"İşgal askerleri olmadan bir vatan bırakmalıyız"
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DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu, bir EOKA’cı için düzenlenen anma töreninde “kabul edecekleri tek çözümün iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon olduğunu” belirterek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu yöndeki çabalarına desteğini yinelediğini yazdı.

Habere göre 15 Ekim’de New York’ta gerçekleşen gayriresmi görüşmenin, Kıbrıs sorununa BM kararları zemininde çözüm için müzakereleri yeniden başlatma çabasında “olumlu bir adım olduğunu” söyleyen Dimitriu “Ülkemiz için kritik bu dönemde ‘varım’ demek ve Kıbrıs’ımızı kurtaracak ve yeniden birleştirecek her çabayı desteklemek zorundayız.” dedi.

Annita Dimitriu çok karışık bir bölgede, zor ve endişe verici gelişmelerin merkezinde zor bir siyasi dönem geçirmekte olmalarına rağmen BM Genel Sekreteri’nin “ısrarını önemli bulduklarını” söyledi. Müzakere zemininin ve istenilen çözüm çerçevesinin Kıbrıs sorununun özüne tabi olması nedeniyle gayriresmi görüşmelerin Türkiye, Yunanistan ve “İngiltere’nin” katılımıyla genişletilmesini çok önemli  bulduğunu ekledi.

Alithia “Annita Dimitriu’nun Kıbrıs Sorunu Açıklaması… BM Genel Sekreteri’nin Israrı Çok Önemli” başlıklı haberinde Dimitriu’nun “özgür, modası geçmiş garantiler ve işgal askerleri olmadan bir vatan bırakmak borcumuzdur.” dediğini de yazdı.

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