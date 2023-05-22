“İşgal altında olduğumuz için ordumuz modern olmalı”

Rum Savunma Bakanı Yorgallas, “İşgal altında olan, tehditler ve meydan okumalarla karşı karşıya bulunan bir ülke oldukları” iddiasında bulundu ve bu yüzden modern bir orduya sahip olmalarının olmazsa olmazları olduğunu savundu

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’la savunma alanındaki işbirliğinin, mümkün olan en üst seviyede bulunduğunu dile getirdi.

Güney’de yayımlanan Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ortak savunma doktrininin mazide kalmadığını da dile getiren Yorgallas, Yunanistan’la gerçekleştirilen ortak çabaların tamamlanması için sabırlı olunması tavsiyesinde bulundu.

Demecinde, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve uygulanan yaptırımların akabinde, batı ülkelerinin pazarlarına yönelmelerinin zorunlu hale geldiğini de dile getiren Yorgallas, Rum Milli Muhafız Ordusunun elinde bulunan Rus menşeli materyallerin operasyonel anlamda tamamen hazır durumda olduklarını ve durumun kontrol edilebilir olduğunu ifade etti.

Yorgallas, RMMO’nun operasyonel kabiliyetinin etkilenmemesi için, Ukrayna’daki savaşta gelecekte herhangi bir farklılaşma olmaması durumunda, RMMO’nun sahip olduğu Rus menşeli materyallerin yerine başkalarının konulması konusunda teyakkuzda olduklarını ve alternatif çözümleri incelemekte olduklarını da dile getirdi.

Mİ-35 tipi saldırı helikopterlerinin satışa çıkarılması konusunda ise, Rum Savunma Bakanlığının, Airbus tipi 6 hafif saldırı helikopteri tedarik edilmesi anlaşmasının akabinde, bunlar için potansiyel alıcılar bulunması gidişatına yönelik çalıştığını dile getiren Yorgallas, demecinde RMMO’nun H145M tipi altı Fransız hafif saldırı helikopteri alacağını da anımsattı.

Yerlerine yeni askeri materyaller konmadan, üçüncü ülkelere askeri teçhizat sağlanmayacağını da ifade eden Yorgallas, “Mari’deki” (Tatlısu) deniz üssünün geliştirilmesinin ise milli kaynaklarla ilerleyeceğini belirtti.

“İşgal altında olan, aynı zamanda tehditler ve meydan okumalarla karşı karşıya bulunan bir ülke oldukları” iddiasında da bulunan Yorgallas, bu yüzden modern ve rekabet edilmeye değer bir orduya sahip olmalarının olmazsa olmazları olduğunu savundu.

Sahip oldukları silah sistemlerinin geniş kapsamlı savunma planlamalarına dahil olduğunu, bu yüzden mevcut duruma göre, en azından bunların yerine başkalarını koymadan herhangi bir silah sisteminden vazgeçme gibi bir seçenekleri bulunmadığını da dile getiren Yorgallas, AB üye devleti olarak, AB’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardıma değil, insani yardıma katıldıklarını sözlerine ekledi.

