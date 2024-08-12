banner913
banner932
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
15 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
20 0
 
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
28 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
29 0
banner1032

İsaak ve Solomo anıldı

banner1020

Derinya’da 28 yıl önce meydana gelen sınır olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsaak ve Solomos Solomo, ölüm yıl dönümlerinde anıldı. 2 bin civarı motosikletli Rum eylemci, Derinya geçiş noktasında eylem yaptı

banner974
İsaak ve Solomo anıldı
banner971

Derinya’da 1996 tarihinde meydana gelen olaylar sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsaak ve Solomos Solomo'nun ölüm yıl dönümünde Derinya'da önceki akşam anıldı.

2 bin civarı motosikletli Rum eylemci, geçiş noktasında eylem düzenledi.

Derinya geçiş noktası, eylem bitene kadar geçişlere kapatıldı.

Tasos İshak ve Solomon Solomou'nun 28. yıl dönümü nedeniyle dün sabah Paralimni'de mezarları başında anma töreni düzenlendi.

SINIR OLAYLARI

Kıbrıs’ta 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme eylemi gerçekleştirmişti. Bu sırada çıkan arbedede Tasos İsak adındaki Rum öldürülmüştü.

Bu olay üzerine 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler sınırı yeniden delme eylemi yapmıştı.

Eylemcilerin arasındaki Rum genç Solomos Solumu, sınıra doğru koşarak uyarılara rağmen telleri geçmiş ve sınırdaki Türk bayrağının direğine tırmanmıştı. Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solumu, Türk tarafından açılan ateş sonucunda boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.