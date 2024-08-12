İsaak ve Solomo anıldı

Derinya’da 28 yıl önce meydana gelen sınır olaylarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsaak ve Solomos Solomo, ölüm yıl dönümlerinde anıldı. 2 bin civarı motosikletli Rum eylemci, Derinya geçiş noktasında eylem yaptı

Derinya’da 1996 tarihinde meydana gelen olaylar sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum Tasos İsaak ve Solomos Solomo'nun ölüm yıl dönümünde Derinya'da önceki akşam anıldı. 2 bin civarı motosikletli Rum eylemci, geçiş noktasında eylem düzenledi. Derinya geçiş noktası, eylem bitene kadar geçişlere kapatıldı. Tasos İshak ve Solomon Solomou'nun 28. yıl dönümü nedeniyle dün sabah Paralimni'de mezarları başında anma töreni düzenlendi. SINIR OLAYLARI Kıbrıs’ta 8 Ağustos 1996'da Rum motosikletlilerin oluşturduğu bir grup, Kapalı Maraş'a doğru Derinya'da sınırı delme eylemi gerçekleştirmişti. Bu sırada çıkan arbedede Tasos İsak adındaki Rum öldürülmüştü. Bu olay üzerine 14 Ağustos 1996'da Derinya bölgesinde toplanan Rum fanatikler sınırı yeniden delme eylemi yapmıştı. Eylemcilerin arasındaki Rum genç Solomos Solumu, sınıra doğru koşarak uyarılara rağmen telleri geçmiş ve sınırdaki Türk bayrağının direğine tırmanmıştı. Türk bayrağını gönderden indirmeye çalışan Solumu, Türk tarafından açılan ateş sonucunda boynundan vurularak hayatını kaybetmişti.