banner762
banner815
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
YDÜ Meslek Yüksekokulu'ndan nostaljik yolculuk
20 0
Mezarlıklara bayram ziyareti
Mezarlıklara bayram ziyareti
13 0
 
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
Şampiyon Bedi's de hazırlanıyor
86 0
"Çöpünüzü atmayın, ateş yakmayın"
19 0
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
Böyle duyarsızlık kabul edilmez
49 0
Zeytin ağaçları SOS veriyor
Zeytin ağaçları SOS veriyor
25 0
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”
25 0
banner797

İş kazasında iki çiftçi hayatını kaybetti

banner476

banner825
İş kazasında iki çiftçi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta biçerdöverle tarlalarını süren 61 ve 53 yaşlarındaki iki şahıs, biçerdöverin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybettiler.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ın “Stroumpi” (Strumbi) köyünde aynı biçerdöverde tarlalarını süren iki kişinin, biçerdöverin devrilmesi sonucu bulundukları kabinde ezilerek hayatlarını kaybettiklerini yazdılar.

Yaşları 61 ve 53 olan, ortak olmalarının yanı sıra aynı zamanda arkadaş da olan şahısların, biçerdöverin yokuş aşağı kayması ve ters dönerek kabin üzerine devrilmesi sonrasında hayatlarını kaybettiklerini aktaran gazete, şahısların cesetlerinin yoğun uğraşlar sonrasında bulundukları yerden alınabildiğini de aktardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.