Irkçı saldırı Ağır Ceza’da

Limasol’da mültecilere yapılan saldırıların ardından tutuklanan, yaşları 16 ile 50 arasında değişen 13 kişinin Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı açıklandı

Limasol’da geçtiğimiz cuma gecesi çıkan olaylarda tutuklanan 13 kişinin, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, yaşları 16 ile 50 arasında değişen 13 kişinin önce Limasol Kaza Mahkemesi’nde yargılanmasının kararlaştırıldığını; ancak Hukuk Dairesi’nin konuyla ilgili görüşü sonrasında, yargı sürecinin Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiğini yazdı.

Gazete, 13 kişiden 11’inin daha sonra yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan ve eyleme katıldığı için tutuklanan şahsın Merkezi Cezaevi’ne gönderildiğini ve etkinliğin organizatörü olan 50 yaşındaki şahsın da, yargı süreci başlayana dek gözaltında kalmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Haberde, bahsi geçen 13 kişinin mahkemeye çıkarılması öncesinde, mahkeme önünde bir grup destekçi tarafından pankart açılarak yargılama sürecinin protesto edildiği belirtildi.

Gazete, AKEL’in ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımları nedeniyle polise şikayet ettiği ELAM’lı Belediye Meclis üyesi Fivos Alkiviadis’in aleyhinde dava okunduğunu ve ilerde yargılanmak üzere serbest bırakıldığını yazdı.

