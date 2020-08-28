Interpol ve Europol tarafından aranan bir kişi Güney'de yakalandı

Interpol ve Europol tarafından aranan internet suçları işleyen “Sparks” isimli ekibe mensup olan 50 yaşındaki İngiliz George Bridi’nin, geçtiğimiz pazar günü Güney Kıbrıs’ta, bir diğerinin ise ABD’de yakalandığı bildirildi

Interpol ve Europol tarafından aranan, filmleri ve televizyon dizilerini yasa dışı kopyalayarak internet üzerinden dağıtan “Sparks” isimli ekibin üç üyesinden biri, Güney Kıbrıs’ta yakalandı.

Fileleftheros gazetesi, internet suçları işleyen “Sparks” isimli ekibe mensup olan 50 yaşındaki İngiliz George Bridi’nin, geçtiğimiz pazar günü Güney Kıbrıs’ta, bir diğerinin ise ABD’de yakalandığını yazdı.

“Sparks” isimli ekibin, dünyanın en büyük dijital film ve televizyon filmlerinin korsanlığını yapan ekiplerinden biri olarak addedildiğin yazan gazete Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Bridi’nin, yargılanmak için ABD tarafından iadesinin talep edileceğini de belirtti.