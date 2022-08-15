banner762
banner815
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
Creditwest Bank çalışanları yaz partisinde doyasıya eğlendi
15 0
25 0
 
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
Tatil evi veya villa kiralama revaçta
31 0
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
Badmintonda yıldızlar ve gençler mücadele etti
18 0
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı
34 0
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
Potada 6 kategoride 230 maç oynandı
17 0
Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta'da yürekler ağza geldi
79 0
banner797

İnternet üzerinden dolandırıcılık tavan yaptı

banner476

banner825
İnternet üzerinden dolandırıcılık tavan yaptı
Güney Kıbrıs’ta internet üzerinden dolandırıcılığın tavan yaptığı ve polisin neredeyse her gün bu yönde şikâyet aldığı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, polisin sadece bir gün içerisinde üç ayrı dolandırıcılık ihbarı aldığına dikkat çekti.
Habere göre, cumartesi meydana gelen olaylarda, ikisi kadın, biri 79 yaşındaki erkek kurban dolandırıcılara  toplam 30 bin 270 Euro ve 5 bin 500 Amerikan doları kaptırdı.
Dolandırıcıların, sosyal medya uygulamaları üzerinden ulaştıkları kişilere kendilerini bir yatırım şirketi çalışanı olarak tanıtıp, söylenenleri yapmaları halinde garantili kazanç elde edeceklerine inandırdıktan sonra yeni banka hesapları açtırdığı ve özel bir aplikasyonla yeni hesaplara sağladığı erişimle paraları çaldığı kaydedildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.