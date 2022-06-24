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İnternet üzerinden 89 bin Euro'luk dolandırıcılık

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İnternet üzerinden 89 bin Euro'luk dolandırıcılık

Limasol polisinin, internet üzerinden gerçekleştirilen 88 bin 930 Euro miktarındaki dolandırıcılık olayını araştırdığı belirtildi.

Alithia gazetesi polisin, 66 yaşındaki bir kişinin şikayeti üzerine olayı araştırdığını yazdı.

Habere göre 66 yaşındaki adam, yurt dışından olan bir kadın tarafından aranarak hisse senedi yatırım planı konusunda kendisine bilgi verdiğini ve bahse konu kadına 250 Euro para gönderdiğini belirtti.

66 yaşındaki adam, daha sonra yine aynı kadın tarafından arandığını para transferi için kendisine bilgisayar ve cep telefonu bilgilerini vermesini istediğini, bunun üzerine ilgili bilgiler kadına verdiğini söyledi.

Bahse konu adam, iki banka hesabından 88 bin 930 Euro çekildiğini fark etmesi üzerine polise başvurdu.

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