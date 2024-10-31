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İnsan Hakları Komiseri O’Flaherty, Güney Kıbrıs'taki göçmenler konusunda endişeli

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İnsan Hakları Komiseri O’Flaherty, Kıbrıs’ta ara bölgede kalan göçmen ve sığınmacıların durumundan endişe duyduklarını kaydetti

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İnsan Hakları Komiseri O’Flaherty, Güney Kıbrıs'taki göçmenler konusunda endişeli
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Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty, Kıbrıs’ta ara bölgede mahsur kalan göçmen ve sığınmacıların durumundan ve denize geri itme iddialarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Komiser Michael O'Flaherty, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e 23 Ekim’de gönderdiği mektupta, birkaç aydır ara bölgede mahsur kalan yaklaşık 35 kişinin durumuna dikkat çekerek, uzun süredir kötü koşullarda yaşayan bu kişilerin, “insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağı” ile “özel yaşam ve aile yaşamı hakkı” da dahil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) belirtilen insan haklarının ihlaline yönelik önemli risklere maruz kaldıklarını kaydetti.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği internet sayfasından bugün paylaşılan mektuba göre, Komiser ayrıca, aralarında uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek kişilerin de bulunduğu göçmenleri taşıyan teknelerin GKRY’de karaya çıkmalarının engellendiğine ve sığınma prosedürlerine erişimleri sağlanmadan bazen şiddet de kullanılarak geri gönderildiklerine dair iddialardan duyduğu endişeyi dile getirdi. 

Komiser O'Flaherty, “Bu eylemler, kişilerin insan hakları ihlallerine maruz kalabilecekleri ülkelere geri gönderilmelerini yasaklayan AİHS ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlaline yol açabilir.” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'deki göç hareketlerinin yarattığı zorlukların farkında olduğunu da belirten O'Flaherty, Kıbrıslı yetkililerden ara bölgede ve denizdeki uygulamalarının Avrupa Konseyi insan hakları standartlarına uygunluğunu sağlamak için adım atmalarını talep etti.

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