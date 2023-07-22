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İngiltere’de yaşayan Rumlardan, İngiltere Başbakanı Sunak’a mektup

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“Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu” tarafından gönderilen mektupta Sunak’ın, ileri sürülen “Türk işgalini”, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi ele almaya davet edildiği belirtildi

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İngiltere’de yaşayan Rumlardan, İngiltere Başbakanı Sunak’a mektup
İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların, Başbakan Rishi Sunak’a mektup gönderdiği haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu” tarafından gönderilen mektupta Sunak’ın, ileri sürülen “Türk işgalini”, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi ele almaya davet edildiğini yazdı.
Gazete mektupta Sunak’ın “Türkiye’nin Kıbrıs karşısındaki faaliyetlerini, Ukrayna’daki işgalle ilgili olarak, Rusya’yı ele aldığı aynı kriterlerle ele alması konusunda teşvik edildiğini” ifade etti.
Gazete mektubu imzalayan “Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonu” başkanı Hristos Karaolis’in, Sunak’ı ayrıca, Türkiye’yi, meydan okumalardan uzak durması ve müzakerelerin 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlayabilmesi için, BM’nin üzerinde anlaşmaya varılmış temeli içerisinde müzakerelere geri dönmesi konusunda teşvik etmeye çağırdığını da ekledi.
Öte yandan haberde “İngiltere’deki Maraş Derneğinin”, geçtiğimiz Perşembe akşamı İngiliz Parlamentosu karşısındaki meydanda, kapalı bölge Maraş kökenli Rumlar ve İngiltere’de yaşayan Rumların katılımıyla pankartlı bir gösteri yaptığı da belirtildi.
 
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