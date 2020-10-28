İngiltere, yeni İHA'larını Kıbrıs çevresinde deniyor

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssü kıyılarını kapsayan geniş alanda, daha güneydeki deniz bölgesinde Deniz Kuvvetleri düzeyinde ve önceden belirlenmiş hava sahalarında tatbikatlar yaptığı ve bu tatbikatlarda yeni İHA'ların denediği bildirildi

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssü kıyılarını kapsayan geniş alanda, daha güneydeki deniz bölgesinde Deniz Kuvvetleri düzeyinde ve önceden belirlenmiş hava sahalarında tatbikatlar ile yeni acil müdahale oluşumları ve yeni silahlarını denemekte olduğu haber verildi.

Fileleftheros “Ağrotur’da Akıllı İHA’larla Tatbikatlar… İnsansız Savaş Araçlarını Kıbrıs’ta Deniyorlar” başlıklı haberinde komandoların da aralarında bulunacağı toplam bin İngiliz asker ve Kraliyet Donanması unsurlarının katılacağı tatbikatların 3 ay süreceğine işaret etti.

Gazeteye göre bu tatbikatları diğerlerinden ayıran özellik “yeni seçkin insansız hava araçları (İHA) kullanılıyor olması”. İHA’lar askerî kara ve hava birlikleri tarafından, acil müdahale birliklerine mühimmat, yakıt, tıbbi yardım veya gıda ve su takviyesi veya düşmanın hareket ve eylemleriyle ilgili istihbarat için kullanılıyor.

İHA’lar savunma teknolojileri şirketi QinetiQ’in işbirliğinde deneniyor. İHA’ların sağladığı veri akışı aracılığıyla izleme ve keşif eğitimi dışında, iletişim, istihbarat toplama, seyir yazılımları ve RFA Lyme Bay isimli destek gemisinde kurulu harekât merkezinde olduğu gibi düşman bölgede verilerin ortak kullanımı da denenecek.

Tatbikatlara HMS ALBION amiral gemisi, HMS Dragon, amfibi destek gemisi RFA Lyme Bay gibi bir dizi savaş gemisi iştirak edecek. Amfibi harekât birliklerinin yeni harekât düzeni, Future Comando Force (FCF) adıyla bilinen ve diğer şeyler yanında yeni gelişmiş teknolojileri kullanan özel acil müdahale harekât birliği katılıyor.

Gazete deniz piyadelerinin, yeni İHA’ların kullanılacağı tatbikatlarına özel bir önem verilmekte olduğuna vurgu yaptı.