İngiltere varyantı, Güney'de çocukları da etkiliyor

Korona virüsün İngiltere’de görülen varyantının Güney Kıbrıs’taki yaygınlığının Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün resmi verilerinde de yer aldığı ve virüsün bahse konu mutasyonunun yaşça büyük insanlar haricinde çocukları ve genç yetişkinleri de etkilediği belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta 1 Mart-22 Nisan tarihleri arasını kapsayan dönemde Rum devlet hastanelerine korona virüs tedavisi için 40 çocuk ve gencin başvurduğunu yazan Fileletheros gazetesi, 40 kişiden 21’inin 0-4 yaş arası çocuklar olduğuna dikkat çekti. Gazete, Rum kesiminde şu an korona virüs tedavisi görenlerin ortalama yaşının 58,6’ya düştüğünü belirtti.

Yaşça büyük insanların hastanelere başvurmasında ciddi düşüş yaşandığını ve bunun 70 yaş ve üzeri kişilerin aşılanma oranının hali hazırda çok yüksek olmasına bağlandığını kaydeden gazete, Rum kesiminde pandeminin başlamasından bu yana korona virüs hastalarının sayısının en yüksek noktada olmasına rağmen, yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının yaklaşık iki haftadır stabil olduğuna işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta korona virüs tedavisi gören kişilerin sayısının son 24 saat içerisinde 280-300 kişi dolaylarında olduğu, öte yandan entübe hastaların sayısının ise 30-35 civarında olduğu kaydedildi.

POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 2’NİN ÜZERİNDE

Alithia gazetesi ise haberinde, son çıkan rakamlarla birlikte, Rum kesiminde korona virüsle ilgili pozitiflik oranının yüzde 2.07’ye ulaştığını yazdı.

Gerek vakaların, gerek tedavi görenlerin sayısının fazla olduğunu kaydeden gazete, tedavi altında olan 285 hastanın 75’inin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

YENİ EKONOMİK DESTEK PAKETİ

Gazete, başka bir haberinde ise, Rum kesiminde pandeminin etkilerinin göğüslenmesi için dün yeni bir ekonomik destek paketi açıklandığını haber verdi.

Rum hükümetinin dün çalışanlara ve işletmelere yönelik 120 milyon Euro’luk yeni destek önlemleri açıkladığını yazan gazete, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in yaptığı açıklamada, aşı programının hızlandırılmasına bağlı olarak, bu kapanmanın ve işlerin askıya alınmasının son olması gerektiğini söylediğini ekledi.