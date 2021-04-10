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İngiltere'nin vatandaşları için aldığı karar Güney turizminde endişe yarattı

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İngiltere'nin vatandaşları için aldığı karar Güney turizminde endişe yarattı
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İngiltere’nin yurt dışına seyahat edecek İngilizlere yönelik yeni uygulamalara ilişkin dün yaptığı açıklamanın, Güney Kıbrıs’ın en büyük turist pazarlarından biri olması sebebiyle endişe yarattığı bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, İngiliz hükümetinin, yurt dışına seyahat edecek İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri dönüşlerde tabi olacakları uygulamalara dair dün yaptığı açıklamanın Rum turizmi için endişe verici olduğunu yazdılar.
Gazete, İngiltere hükümetinin, yabancı ülkeleri üç kategoriye ayırarak, her kategoriden dönen turistler için çift PCR testi, karantina vs gibi şartlar getirmesinin seyahat maliyetlerini arttıracak olması nedeniyle tepkiyle karşılandığını belirtirken, 17 Mayıs tarihinde yürürlüğe girecek bu sistem sebebiyle İngiltere pazarına büyük umutlar bağlayan Güney Kıbrıs turizminin de tehlikeye girdiğini aktardı.
Gazete, İngiliz hükümetinin bu açıklamasının ardından ülkenin en büyük uçak ve seyahat şirketi “Jet2” şirketinin de uçuş ve seyahat programlarını 23 Haziran tarihine kadar askıya aldığını duyurduğunu da belirtti.
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