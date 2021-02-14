İngiltere, egemenliğin paylaşımı için formül arayışında

Kıbrıs sorunu için perde gerisinde yürütülen faaliyetlerin, “devletin egemenliğiyle ilgili” yeni bir formül arayışına odaklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin internet sayfasında yer alan ve “güvenilir bilgilere” dayandırılan haberde, özellikle İngiltere tarafından oynanan diplomatik oyunların, egemenliğin paylaşımı formülünün kabul edilmesini amaçladığı ileri sürüldü.

İlgili haberde, söz konusu formülün İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın tarif ettiği gibi, iki egemen devlet ve egemen toplulukların, oldukça kısıtlı yetkilerle tek bir şemsiye altında toplanmasını öngördüğü; ancak bu şemsiyenin “delik” olduğu ve gerek AB tarafından, gerekse bunun bir federasyon modeli olarak sunulmasında “örtü” olarak kullanılmasının amaçlandığı iddia edildi.

Türk tarafının gayri resmi beşli konferans öncesinde Rum tarafının ne olursa olsun kaybedeceği bir zemin şekillendirme çabası içerisinde olduğunun savunulduğu haberde, bu zeminin, gayrı resmi beşli konferanstaki tartışmaların, karşılıklı tezlerdeki derin çatlaklar nedeniyle çıkmazla sonuçlanması veya Rum tarafının, Türk arzularına yakınlaşacağı mantığına dayandığı savunuldu.

Haberde, Maraş meselesinin ise her ne kadar ön planda olmasa da ilerlediği ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın geçtiğimiz günlerde KKTC’ye yaptığı ziyaretin de bununla bağlantılı olduğu ifade edildi.