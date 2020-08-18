banner411
banner69
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
Serdarlı’yı toza dumana boğdular
22 0
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
LTB FIRINLARI DENETLEDİ…
32 0
 
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
32 0
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
DAÜ'nin yeni bölümü: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı
31 0
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
MURATAĞA-SANDALLAR VE ATLILAR ŞEHİTLERİ ANILDI
18 0
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”
21 0
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
YDÜ’den bir ilk daha: Üç boyutlu tümör ameliyatı
23 0
banner460

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a yeni uçuşlar başladı

banner476

Korona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’a uçuşları durduran İngiliz “Jet2” şirketinin dünden itibaren uçuşlarına yeniden başlattı

İngiltere'den Güney Kıbrıs'a yeni uçuşlar başladı

İngiliz “Jet2” havayolu şirketinin dünden itibaren İngiltere’den Güney Kıbrıs’a uçuşlara yeniden başladığı ve haftada 24 uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

Politis gazetesi, Korona virüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs’a uçuşları durduran İngiliz “Jet2” şirketinin dünden itibaren uçuşlarına yeniden başladığını yazdı.

Gazete, şirketin dünkü ilk seferinde 64 yolcuyu Mancester’dan Larnaka’ya getirdiğini belirtirken böylece İngiltere’de haftalık uçuş sayısının 88’e yükseleceğini de vurguladı.

Gazete ayrıca Ağustos ayının ilk çeyreğinde İngiltere’den Güney Kıbrıs’a bin 230 kişinin gittiği de aktardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.