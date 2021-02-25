İngiliz üslerinde 1 Mar'tan itibaren aşılama yapılacak

İngiliz üslerinde aşılama 1 Mart’ta başlayacak. İngiliz üsleri tarafından yapılan açıklamada, ilk önce savunmasız gruptan kişilerin aşılanmalarına başlanacağı belirtildi.



Açıklamada, “AstraZeneca aşıları bugün, 24 Şubat tarihinde, Akrotiri Hava Üssüne teslim edildi ve Birleşik Krallık Aşılama ve Bağışıklık Komisyonu talimatlarına uygun olarak aşamalı bir süreçle aşılamaya başlanacak” dendi.



Üs yetkilileri virüse yakalanma ya da virüse yakalanacak kişilerin ve ciddi hastalanma riski yüksek olan kişilerin önce aşılanacaklarını belirttiler.

Bu aşamada ilk doz aşılanacak olanların; ilk sırada bulunan sağlık personeli, kliniksel açıdan savunmasız ve 50 yaş üzeri kişiler olduğu belirtildi. İkinci dozun dört ile en geç 12 hafta içinde yapılması planlanıyor.



İngiltere Yüksek Komiserlik personeli de bu grup içinde yer alıyor.



Britanya Kıbrıs Üsleri Yöneticisi General Rob Thomson bunun salgının sonu anlamına gelmediğini vurguladı ve “Britanya Üsleri ve Yönetiminin toplumdaki savunmasız insanlarını aşılayacak olmaya başlamasının iyi bir haber olduğunu” söyledi ve şöyle devam etti:



“Aşılar bu virüsle mücadelede önemli bir adımdır; ancak bu sadece mücadele için bir araçtır. Sosyal mesafe, gerekli yerlerde maske takılması ve gerekli diğer önlemler, Kıbrıslı meslektaşlarımız ve dostlarımızla birlikte virüse karşı mücadelede geçerli araçlar olmaya devam edecek”.

Birinci kategoride bulunan tüm kişiler aşılama programı konusunda İngiliz Üsleri sağlık personeli tarafından bilgilendirildi. İkinci aşama ile ilgili detaylar Birleşik Krallık’taki süreç çerçevesinde belirlenecek.