İngiliz Üsleri bölgesinde 17 buçuk kilo kokain

Uyuşturucu maddenin, muzlarla dolu konteynerler içinde Ekvador’dan yola çıktığını ve Limasol Limanı'na vardıktan sonra bir meyve ithalat deposuna nakledildiği bildirildi

Güney Kıbrıs’ta, İngiliz Üsleri kontrolünde bulunan topraklar içinde yer alan “Asomatos” bölgesinde, dün 17 buçuk kilo kokain ele geçirildiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Muzlarla Birlikte 17 Buçuk Kilo Kokain” başlıklı haberinde, olayla ilgili olarak 40 ve 46 yaşlarında iki kişinin tutuklanarak gözaltına alındığını yazdı.

Uyuşturucu maddenin, muzlarla dolu konteynerler içinde Ekvador’dan yola çıktığını ve Limasol Limanı'na vardıktan sonra bir meyve ithalat deposuna nakledildiğini kaydeden gazete, Yunanistan polisinin Rum polisine bilgi vermesi üzerine konteynerin takibe alındığını ve dün sabaha karşı tutuklamaların gerçekleştiğini belirtti.

Gazete, Ekvador’dan yola çıkan uyuşturucunun ilk önce bir başka ülkeye ve ardından Pire Limanı'na nakledildiğini, son varış noktasının ise Limasol Limanı olduğunu belirtti.

Büyük miktarda uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 19 Temmuz'da Yunanistan polisi tarafından Rum polisine bilgi verildiğini belirten gazete, son varış noktası Güney Kıbrıs olan uyuşturucunun, Yunanistan polisi tarafından konteynerde tespit edildiğini kaydetti.

Yunanistan polisiyle istişarede bulunulduktan sonra, uyuşturucunun Güney Kıbrıs’ta kontrollü bir şekilde teslim alınmasına karar verildiğini belirten gazete, uyuşturucunun bulunduğu konteynerin 26 Temmuz’da Limasol Limanı'na ulaştığını yazdı.

Habere göre, uyuşturucu madde burada gümrük makamlarının da yardımıyla kontrollü bir şekilde teslim alındığı ve uyuşturucular taklitleriyle değiştirildi; konteyner 27 Temmuz’da ise “Asomatos” bölgesinde bulunan meyde deposuna nakledildi.

Bölgenin sürekli kontrol altında tutulduğunu ve 2 Ağustos sabaha yakın 40 ve 46 yaşlarındaki kişilerin uyuşturucuyu almak için depoya geldiğini yazan gazete, Narkotikle Mücadele Birimi’nin önceden bildiği isimler olan şahısların dün İngiliz Üsleri Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarıldığını ve iki gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini ekledi.