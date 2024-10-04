İngiliz uçakları hedef vurmamış

Ağrotur Üssü'nden kalkan üç İngiliz savaş uçağının, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısına karşı düzenlenen operasyona katıldığı ancak hedefleri vurmadığı açıklandı. Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı ise tahliye hazırlıklarını ele aldı

İran’ın, süpersonik füzelerle geçen Salı akşamı İsrail’e gerçekleştirdiği saldırı Orta Doğu’daki tansiyonu daha da yükseltirken konuyla ilgili haberler dünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer aldı.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde Ağrotur Üssünden kalkan üç İngiliz savaş uçağının İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısına karşı düzenlenen operasyona katıldığını yazarken, İngiltere Savunma Bakanlığının operasyona katılan uçakların rolünü belirten açıklamasına yer verdi.

Gazeteye göre İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, uçakların operasyonda aktif role sahip olmadıklarına dair bilgileri doğruladı.

“X” platformunda yer alan açıklamada Ağrotur üssünde konuşlanmış olan “Typhoon” tipi iki savaş uçağı ile “Voyager” tipi bir hava ikmal uçağının operasyonda yer aldığı belirtilirken, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “saldırının doğası gereği uçakların hiçbir hedefi vurmadığı bununla birlikte caydırıcılık ve gerilimin azaltılması çabalarında önemli rol oynadıkları” ifade edildi.

Haberde Typhoon tipi uçakların balistik füzeleri düşürecek ekipmana sahip olmadığı ancak geçen nisan ayında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısında insansız hava araçlarını düşürdükleri anımsatıldı.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI GÜNEY KIBRIS’TA

Öte yandan Rumca gazetelerin internet sitelerinde yer alan haberlerde İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in Güney Kıbrıs’a önceki gün gerçekleştirdiği ziyarete ve Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’la görüşmesine yer verildi.

“Philenews’de” yer alan habere göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas önceki gün Güney Lefkoşa’da bir araya geldiği İngiliz mevkidaşı Healey’e Rum Yönetiminin ilgili birimlerinin, gerektiği takdirde yabancı ülkelerin vatandaşlarına insani yardım sağlanmasına ilişkin “Estia” planının uygulanması konusunda alarma geçtiği ve hazırlıklı olduğu konusunda güvence verdi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki bakan görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’da istikrar ve güvenliğin sağlanması gerektiğini yeniden belirtirken, iki ülkenin Lübnan’dan sivillerin tahliye edilmesi operasyonlarına yardımcı olmak konusunda hazır olduğunu da teyit etti.

Görüşmenin Orta Doğu'daki gelişmelerin ortasında ve bölgede daha fazla istikrarsızlık meydana getiren İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından gerçekleştirildiğine de işaret edildi.

Konuyla ilgili haberlerde Healey’in İngiliz vatandaşlarının, Lübnan'dan olası tahliyesine hazırlanan İngiliz personelle görüşmek üzere Kıbrıs'ı ziyaret ettiği de belirtildi.