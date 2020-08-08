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İlk testleri negatif olan ve sonradan pozitife dönen vakalar endişelendiriyor

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Güney Kıbrıs’ta, yurtdışından gelirken yaptırdığı PCR testinde negatif sonuç alıp, adaya geldikten sonra semptom göstermeye başlayan ve virüs taşıdığı ortaya çıkan vakaların endişe yarattığı bildirildi.

İlk testleri negatif olan ve sonradan pozitife dönen vakalar endişelendiriyor

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Epidemiyolojik Denetim Merkezi’nin dün yaptığı açıklamada duyurduğu 14 vakadan ikisinin bu kategoriye ait olduğunu ve biri 29 Temmuz, diğeri de 1 Ağustos’ta Güney Kıbrıs’a dönen şahısların baştaki testleri negatifken, ilerleyen günlerde semptom gösterdiklerini ve ikinci kez yapılan testlerde pozitif çıktıklarını yazdı.

Gazete, 14 yeni vakanın 3 bin 539 test sonucunda tespit edildiğini ve dün açıklanan bu vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 1222’ye ulaştığını kaydetti.

MASKE TAKMAYANLARA 1 GÜNDE 7 BİN EURO CEZA KESİLDİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta çeşitli iş yerlerinde maske takmayan kişilere 1 günde 7 bin Euro ceza kesildiğini yazdı.

Haberde, Baf’taki bir lokantada, garsonların maske takmamasından ötürü 4 bin Euro, kasap dükkanı sahibine bin Euro, 4 mağaza sahibine 500’er Euro ve 5 vatandaşa 300’er Euro ceza kesildiği belirtildi.

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