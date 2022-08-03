banner762
banner815
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
“Göz göre göre hasta oluyoruz”
9 0
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
Famagusta Cup’da ilk gün farklı skorlar
12 0
 
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve nem uyarısı
26 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
22 0
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
31 0
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
25 0
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
44 0
banner797

İlk özel elektrik santrali için anlaşma

banner476

banner825
İlk özel elektrik santrali için anlaşma
Güney Kıbrıs’ta 260 megavatlık, ilk özel elektrik santralinin inşasına ilişkin finansman anlaşmasının imzalandığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Cyfield şirketinin yaptığı bilgilendirmeye dayanarak, “Kıbrıs Bankası” ve “Eurobank” arasındaki ortaklığın ardından Güney Kıbrıs’ta, doğal gazdan elektrik üretecek “Power Energy Cyprus” için nihai finansman anlaşmasının, 15 Temmuz 2022’de imzalandığını yazdı.
Gazete, elektrik santralinin geri kalan inşaat maliyetini karşılayacak olan 120 milyon Euro değerindeki kredi anlaşmasının “Kıbrıs Bankası” ve “Eurobank” ortaklığı tarafından üstlenileceğini belirtti.  
Gazete haberinde ayrıca ilgili şirketin, 200 milyon Euro değerindeki toplam yatırım miktarına ulaşabilmek için kendi sermayesiyle projenin bugüne kadar olan ekonomik gereksinimlerini karşıladığını da yazdı.
Habere göre 260 megavatlık ilk özel elektrik santrali, Güney Kıbrıs’ın elektrik ihtiyacının yüzde 25-30’unu karşılayacak.  İlk özel santralin inşasını “Cyfield Construction Ltd” üstlenirken projenin, 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.