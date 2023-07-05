İlk hedef Gaziler geçidinin açılması

Yeni sınır kapılarının açılması konusu Rum başkanlığında ele alındı. Rum tarafının hedefinin ilk olarak Kiracıköy’deki Gaziler geçidinin açılması, akabinde de bunu, Pirgo-Dillirga bölgesi ve Lefkoşa’daki bazı sınır kapıları olmak üzere diğer sınır kapılarının takip etmesi yönünde olduğu açıklandı

Güney Kıbrıs’taki “Sınır Belediyeleri ile Yarı İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” Başkanı ve “Derinya” Belediye Başkanı Andros Karayannis başkanlığındaki heyet, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le önceki gün başkanlıkta bir araya geldi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, iki toplum arasındaki iletişimi ve temasları iyileştiren yeni sınır kapılarının açılmasını tasvip ettiğini ifade eden Karayannis, Hristodulidis’in, hükümetin tezinin, ilk olarak Kiracıköy’deki Gaziler geçidinin açılması, akabinde de bunu, Pirgo-Dillirga bölgesi ve Lefkoşa’daki bazı sınır kapıları olmak üzere diğer sınır kapılarının takip etmesi yönünde olduğunu açıklığa kavuşturduğunu aktardı.

Karayannis, açıklamasında, trafik yoğunluğu gibi mevcut sınır kapılarında gözlemlenen problemler yanı sıra, ara bölge içerisinde ve yakınında çıkan yangınlar gibi “sınır belediyeleri ile yarı işgal altındaki belediyelerin” karşılaştıkları bazı günlük problemleri de Hristodulidis’in gündemine getirdiklerini kaydetti.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gaziler-Kiracıköy geçidinin açılması yanı sıra Lefkoşa surlar içinde yayalar için iki sınır kapısı ve Lefkoşa’nın doğusunda da araçlar için bir sınır kapısı açılması konusunun da ele alındığını belirtti.

Açıklamada, Hristodulidis’in belediye başkanlarının tezlerini kayda geçirdiği ve teknik inceleme için bunları ileriye götüreceğini söylediği de belirtilirken, Hristodulidis’in, hükümetin tezinin, trafiğin azaltılması ve toplumlar arasındaki temasa hizmet edeceği yerlerde sınır kapılarının açılmasından yana olduğunu belirttiği de aktarıldı.

Gazete Hristodulidis’in, hükümetin, ara bölgeye komşu olan bölgelerde konut gelişimi için teşvikler sağlanmasının artırılması amacıyla çaba harcadığını söylediğini da ekledi.

Güney Kıbrıs’taki “Sınır Belediyeleri ile Yarı İşgal Altındaki Belediyeler Komitesi” Başkanı ve “Derinya” Belediye Başkanı Andros Karayannis başkanlığındaki heyet, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le önceki gün başkanlıkta bir araya geldi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin, iki toplum arasındaki iletişimi ve temasları iyileştiren yeni sınır kapılarının açılmasını tasvip ettiğini ifade eden Karayannis, Hristodulidis’in, hükümetin tezinin, ilk olarak Kiracıköy’deki Gaziler geçidinin açılması, akabinde de bunu, Pirgo-Dillirga bölgesi ve Lefkoşa’daki bazı sınır kapıları olmak üzere diğer sınır kapılarının takip etmesi yönünde olduğunu açıklığa kavuşturduğunu aktardı.

Karayannis, açıklamasında, trafik yoğunluğu gibi mevcut sınır kapılarında gözlemlenen problemler yanı sıra, ara bölge içerisinde ve yakınında çıkan yangınlar gibi “sınır belediyeleri ile yarı işgal altındaki belediyelerin” karşılaştıkları bazı günlük problemleri de Hristodulidis’in gündemine getirdiklerini kaydetti.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gaziler-Kiracıköy geçidinin açılması yanı sıra Lefkoşa surlar içinde yayalar için iki sınır kapısı ve Lefkoşa’nın doğusunda da araçlar için bir sınır kapısı açılması konusunun da ele alındığını belirtti.

Açıklamada, Hristodulidis’in belediye başkanlarının tezlerini kayda geçirdiği ve teknik inceleme için bunları ileriye götüreceğini söylediği de belirtilirken, Hristodulidis’in, hükümetin tezinin, trafiğin azaltılması ve toplumlar arasındaki temasa hizmet edeceği yerlerde sınır kapılarının açılmasından yana olduğunu belirttiği de aktarıldı.

Gazete Hristodulidis’in, hükümetin, ara bölgeye komşu olan bölgelerde konut gelişimi için teşvikler sağlanmasının artırılması amacıyla çaba harcadığını söylediğini da ekledi.

