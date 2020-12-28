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İlk aşı huzurevinde

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Güney Kıbrıs’ta Covid-19 aşıları dün yapılmaya başlandı. İlk aşılar huzurevinde yapıldı

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İlk aşı huzurevinde

 
Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği’nin sağladığı ve dün ilk partisi teslim alınan Covid-19 aşılarının yapılmasına dün başlandı.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ın temin ettiği “Pfizer/BioNTech” aşılarının yapılmasına, dün saat 08:45’te Limasol’daki “Panayia” isimli huzurevinde başlandı.
İlk aşıyı, huzurevindeki özel doktor Anastasios Tsiftsis oldu.
Dr.Anastasios Tsiftsis, pandemiye ilişkin sonun başlangıcından söz ederken vatandaşlara, tıpa güvenmeleri ve aşı olmaları çağrısında bulundu. 
“Panayias” huzurevi sahibi Stavros Mina ise yaptığı açıklamada aşı olma sürecinin başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken 45 kişinin aşı olacağını söyledi.


Limasol’daki diğer huzurevlerinde de gün içerisinde aşılar yapıldı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, tüm Avrupa ile birlikte Güney Kıbrıs’ta da dün Covid-19 aşılarının yapılmaya başlanması nedeniyle açıklama yaptı.
Anastasiadis, aşılamanın başlamasına atıfta bulunarak “bugünün hem ülke hem de tüm Avrupa için önemli bir gün olduğunu” ifade etti. Anastasiadis, bugünün, dünyada karşı karşıya kalınan büyük bir sağlık krizinin durdurulması için sonun başlangıcı olduğunu da belirtti.
Anastasiadis’in bu sabah saat 09.30’da Covid-19 aşısı olacağı da belirtildi. Anastasiadis, Latsia’daki Sağlık Merkezi’nde aşı olacak.

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