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İki yangın söndürme uçağı daha kiralıyorlar

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Güney Kıbrıs’taki ihale konseyi, bir İspanyol şirketinden iki “Airtractor” yangın söndürme uçağı kiralanmasını onayladı

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İki yangın söndürme uçağı daha kiralıyorlar

 Rum Orman Dairesinin, Haziran sonuna kadar yangın söndürmeyle ilgili iki uçuş aracına daha sahip olacağı haber verildi.

Güney Kıbrıs’taki ihale konseyinin, bir İspanyol şirketinden iki “Airtractor” yangın söndürme uçağı kiralanmasını onayladığını haber veren Alithia gazetesi, yangın söndürme uçaklarının şu an Şili’de faaliyet gösterdiklerini ve kısa bir süre içerisinde burada kalışlarını tamamlayacaklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın aynı şirketten iki yangın söndürme uçağı daha kiraladığını ve bunların hali hazırda Rum tarafında bulunduklarını kaydeden gazete, bahse konu uçakların 3 ton su ve yangın köpüğü taşıma kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

Hafta sonuna kadar iki yangın söndürme helikopteri kiralanmasına dair ihalenin sonuçlanmasının beklendiğini de kaydeden gazete, bunu tekliflerin müzakere edilmesinin izleyeceğini ekledi.

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