İki Macar kadına iki ay daha tutukluluk

Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki Rum mallarının satışına aracılık etmekle suçlanan ve Güney'de tutuklanan iki Macar kadına Aralık'ta görülecek davaya kadar tutukluluk verildi

Rum mallarının satışına karıştıkları gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan İlona Lesko ve Melinda Ladanyi isimli iki Macar asıllı kadının, aralık ayında görülecek davaya kadar Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalacakları belirtildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi iki Macar kadın hakkındaki davanın aralık ayında, Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini belirtti.

İki Macar kadının geçtiğimiz Pazar günü Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını anımsatan gazete, mahkemenin, iki kadının ağır cezadaki davaya kadar tutuklu kalıp kalmayacaklarına dair kararını ise önceki gün açıkladığını yazdı.

Habere göre ağır cezadaki dava 12 Aralık’ta görülmeye başlanacak.

Gazete haberinde iki Macar kadının, Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki taşınmazların satışına aracılık etmekle suçlandıklarını yineledi.

CYPRUS CONSTRUCTİON GÜNDEMDE

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi ise haberinde Macar asıllı iki kadının Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki taşınmazların satışına aracılık yaptıkları gerekçesiyle suçlandıklarını ve iki kadının söz konusu bölgelerde evler ve apartmanlar inşa eden “Cyprus Constructions” şirketiyle iş birliği yaptıklarından söz edildiğini yazdı.

İki kadının Pile’de yaşadığını ve KKTC’deki bir inşaat şirketiyle komisyon alma karşılığında gayrimenkul satışı yapma konusunda anlaşma yaptığını kaydeden gazete, iki kadının iş birliği içinde olduğu KKTC’deki şirketin kullandığı Kıbrıs Rum arazilerinin değerinin ise 500 milyon Eurodan fazla olduğunu iddia etti. Rum polisinin elindeki bilgilere göre “Cyprus Constructions” isimli şirketin Esentepe, Bahçeli ve Tatlısu’daki araziler üzerine evlerden ve apartmanlardan oluşan dokuz proje inşa ettiğini ileri süren gazete, Macar asıllı iki kadının komisyon alma karşılığında internet üzerinden emlak satışı tanıtımı yapmakla suçlandıklarını belirtti.

Kadınların tasarrufunda çeşitli belgelerin yanı sıra her satış için alacakları komisyonla ilgili bir sözleşme bulunduğunu kaydeden gazete, Ağır Ceza'daki davanın 12 Aralık’ta görüleceğini ekledi.