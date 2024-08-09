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İki kapının daha açılması yine gündemde

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"Piroi" (Gaziler) ve Dillirga bölgesindeki sınır kapılarının açılması konuları yine gündemde

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İki kapının daha açılması yine gündemde
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“Piroi” (Gaziler) ve Dillirga bölgesindeki sınır kapılarının açılması konuları yine gündeme geldi.
Haravgi gazetesi “Piroi” (Gaziler) Göçmen Derneği’nin, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’dan “Piroi” sınır kapısının açılmasına katkı koyması talebinde bulunduğunu yazdı.
Habere göre, “Türk işgalinin 50’nci yılı nedeniyle” Dimitriu’ya muhtıra veren “Piroi Göçmen Derneği” sınır kapısının açılması talebini yineledi.
Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bahse konu sınır kapısının açılmasının, Rum Yönetimi’nin tezlerinden biri olduğunu belirterek “durumların nasıl gelişeceğini göreceğiz” ifadesini kullandı.
Dimitriu açıklamasında ayrıca tek çözümün, çözümün kendisi olduğunu, tüm her şeyin sona ermesi için Kıbrıs sorununun çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.
Aşağı Pirgo Muhtarı
Haravgi gazetesi, bir başka haberinde ise, Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’un açıklamalarına yer verdi.
Habere göre, Kleanthus, Erenköy geçidinin açılması konusunu gündeme getirirken, Dillirga bölgesinin “bombalanmasından” 60 yıl sonra devletin bölgenin yanında olmadığını, bugün bölgenin yok oluşundan ve yeniden canlandırılmasından söz ettiklerini ifade etti.
Kleanthus, Kıbrıs’taki tüm kapıların, en fazla da Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Türk tarafının yararına olanların açıldığını belirterek, Erenköy geçidinin, bölgeyi kapana kısılmış bırakarak, kapalı kalmaya devam ettiğini söyledi.
 
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