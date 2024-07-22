"İki devletli çözümü aslı görüşmedim"

Eski Rum lider Anastasiadis, TC Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’yla iki devletli çözümü görüştüğü iddialarını bir kez daha reddetti

Güney'de yayımlanan Kathimerini gazetesi, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le Kıbrıs sorunu ve iç siyaset başta olmak üzere çeşitli konuları içeren geniş bir söyleşiye yer verdi.

Eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gazeteye verdiği söyleşide; “iki devletli çözümü aslı görüşmediğini” iddia etti.

Anastasiadis röportajında, Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde o dönemin Türkiye Dışişleri Eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla iki devletli çözümü görüştüğü iddialarını bir kez daha reddederek, bunun gerçek olmadığını öne sürdü.

Kendisinin görüştüğü şeyin, “bazıları tarafından gevşek federasyon olarak da tabir edilen merkezi yönetimin yetkilerinin azaltılması olduğunu” belirten Anastasiadis, “iki devletli çözümün, dünyadaki diğer ayrılıkçı eylemleri kışkırtabileceği için uluslararası toplum tarafından da kabul görmeyeceği” iddiasında bulundu.

Güney Kıbrıs’ta bazı siyasilerin kendisine yönelik bu ithamlarını kesinlikle kabul etmediğini de vurgulayan Anastasiadis, çıkmazın aşılması için sunulabilecek tek yeni önerinin “merkezi yönetimin yetkilerinin azaltılması olduğunu” ifade etti.

Anastasiadis ayrıca, Türkiye’nin Crans Montana’da garantörlüğünün kaldırılmasını kabul etmeye hazır olduğu ancak kendisinin bunu kabul etmediği ve 2018 yılı seçimlerini yeniden kazanabilmek amacıyla Crans Montana’daki müzakereleri terk ettiği iddialarını da reddetti.

Söyleşisinin iç siyasete ilişkin kısmında ise Anastasiadis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, büyük kararlar alınacağında kendi hükümeti zamanındaki politikaları takip etmekte olduğunu iddia ederek, Hristodulidis’e; karar alırken ne kadar siyasi bedel ödeyeceğini düşünmek yerine toplumun çıkarını düşünmesi tavsiyesinde de bulundu.

