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“İki devletli çözüm, seçenekler arasında yok”

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Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Catalano, iki devletli bir çözümün seçenek olmadığını söyledi ve bu modelin hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklerin zararına olacak bir çözüm şekli olduğunu belirtti

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“İki devletli çözüm, seçenekler arasında yok”
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Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümün “bir seçenek olmadığı” iddiasında bulundu.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yla gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.
Catalano söyleşisinde özetle; “iki devletli bir çözümün seçenek olmadığını, hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türklerin zararına olacak bir çözüm şekli olduğu” iddiasında bulundu.
“İki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözümün siyasi irade ve esneklikle başarılabileceğine inandıklarını” vurgulayan Catalano, BM Genel Sekreteri’nin yeni kişisel temsilcisi Cuellar’ın hedefinin de bu olacağını ifade etti.
Açıklamasında, Fransa ve Güney Kıbrıs arasındaki ikili ilişkilere de değinen Catalano; iki ülke arasındaki işbirliğinin birçok alanda gün geçtikçe geliştiğini, AB ve ikili düzeydeki işbirliklerinin yanı sıra askeri alanda da iyi bir işbirliği yapılmakta olduğunu vurguladı.
Catalano, Fransız savaş gemileri ve uçaklarının, Güney Kıbrıs limanları ile Baf Havaalanını sıkça kullandıklarını ve bu misafirperverlik için müteşekkir olduklarını belirterek “modern savunma kaynakları edinme konusunda Güney Kıbrıs’ı desteklemeye her zaman hazır olduklarını” da ifade etti.
 
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