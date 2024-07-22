"İki devletle ilgili fikirlerin yeri yok"

Miçotakis, Güney Kıbrıs’ta “20 Temmuzu kınama” etkinliklerine katılan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "İki devletle ilgili fikirlerin yeri yoktur. Türk işgaline son vermek ve Kıbrıs meselesine çözüm, Yunan dış politikasının önceliğidir" dedi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen “kınama” etkinliklerine katıldı.

Miçotakis, Güney’e gidişi öncesinde Fileleftheros’a ve Hellas Journal’a yaptığı özel açıklamada “müzakereleri yeniden başlatmak için mümkün olan her olanağı kullanmayı kendini feda edenlere ve gelecek nesillere borçluyuz. Bu süreçte iki devletle ilgili fikirlerin yeri yoktur, olamaz.” dedi.

Habere göre Miçotakis "Yunanistan’ın her zaman Rum Yönetiminin yanında olacağını, Rum Yönetimi ile tam istişare içerisinde Kıbrıs sorununun çözümü yönünde iş birliği yapma sözlerini unutmadıklarını” söyledi.

“Türk işgaline son vermek ve Kıbrıs meselesine BM ve AB çerçevesinde kapsamlı çözüm, Yunan dış politikasının ana gayesi ve önceliğidir.” ifadesini kullanan Miçotakis “50 yıl sonra anının neresine dokunsan acır. Ancak gelecek için, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geleceği için acıyı güce çevirmeliyiz.” dedi.

Miçotakis “BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden oldubittileri dayatma talep ve maharetlerini önlemekte olduklarını” savunarak Kıbrıs’taki fiili durumun kabul edilir ve sürdürülebilir olmadığını, bu durumun uzamasının yeni oldubittiler dayatılması riski taşıdığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ve Kişisel Temsilcisi’nin BM kararları çerçevesinde müzakereleri yeniden başlatma çabalarını desteklediklerini belirten Mİçotakis şunları da söyledi:

“Çözüm iki bölgeli iki toplumlu tek egemenliği, tek vatandaşlığı, tek uluslararası temsiliyeti olan birleşmiş Kıbrıs Cumhuriyeti’ni gündeme getirmeli. Bu tartışmaya açık değildir. Bir Avrupa ülkesinin başkenti olan Lefkoşa’da bölücü hatların bulunmasının bir anlamı yoktur, bu yüzden Kıbrıs’taydım.”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise “zorluklara, sorunlara, hayal kırıklıklarına, tahriklere ve hatta zaman zaman tehditlere rağmen işgale rıza göstermiyoruz çünkü Kıbrıs’ın bütün çocukları için farklı bir yarın hayal ediyoruz. Kurtuluşu ve ülkemizi ve halkımızı gerçekten yeniden birleştirecek işleyebilir ve sürdürülebilir bir çözümü başarmak istiyoruz.” dedi.

Uluslararası gelişmeleri doğru okumak, jeostratejik dengeleri anlamak, devletin bütün gücünü ve güvenlik ve istikrar bacağı olma rolünü kullanarak sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti"nin uluslararası varlığını korumak gayesinde olduklarını anlatan Hristodulidis, bu çabasında bütün Rum siyasi güçlerinin iş birliğini talep etti.

