“İki devlet talebi hiçbir zaman kabul edilmez”

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm talebinin kabul edilmesinin hiçbir zaman söz konusu olmadığını ifade eden

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher ile bir araya geldi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie Fisher’in, ülkesinin; Kıbrıs sorununun, BM’nin ilgili kararları temelinde çözümünden yana olan tezini ve müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak koşulların oluşturulması çabalarına yönelik taahhüdünü de yeniden teyit ettiğini yazdı.

Habere göre görüşmede ikili ilişkilerin mükemmel düzeyi ile iki ülke arasında karşılıklı ilgi alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ABD’nin özellikle Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı tutumundan dolayı duyduğu takdiri dile getirdi.

Dimitriu, “Sürmekte olan işgalin sonucu olarak Türkiye tarafından insan haklarının çiğnenmesi ve uluslararası hukuk ihlallerinin bugün Rusya tarafından Ukrayna’da gerçekleştiğini” savundu.

Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm talebinin kabul edilmesinin hiçbir zaman söz konusu olmadığını ifade eden Dimitriu, Kıbrıs Rum tarafının, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasına yönelik görüşmelere kaldığı yerden başlaması hedefine bağlı olduğunu ifade etti.

Dimitriu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çabalarının da destekleneceğini belirtti.

Dimitriu açıklamasında ayrıca KKTC üzerinden toplu geldiğini iddia ettiği yasa dışı mültecilerin, Türkiye tarafından araç haline getirilmesi nedeniyle duyduğu endişeyi de dile getirdi.

