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İki bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi

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Açık alana bırakılmış arabadaki bavullardan çeşitli tipte 70 kilo ağırlığında uyuşturucu çıktı

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İki bavul dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi
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Limasol polisinin, aldığı bir ihbar üzerine açık bir alanda bırakılan bir aracın içinde, iki bavul dolusu çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirdiği bildirildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, araçta bulunan bavullarda, çöp torbaları ve farklı ambalajlar içinde 10 kilo Hint keneviri, 60 kilo uyuşturucu olduğuna inanılan “king gummies” isimli madde, yarım kilo Hint keneviri reçinesi, 500 ecstasy türü hap, 120 gram kokain, 50 gram MDMA, 250 gram “magic mushrooms” ve 40 gram “king cookies” türü madde olduğunu yazdı.
Habere göre aracın sahibi 38 yaşındaki Rum’u yakalayan polis, uyuşturucuyla ilgili sicili bulunan araç sahibini suç işlemek için teşekkül oluşturmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve başkalarına satmak maksatlı uyuşturucu bulundurmak suçlamalarıyla şahıs hakkında mahkemeden 6 gün tutukluluk emri aldı.
Gazete polisin, tutuklu Rum’a ait aracı son günlerde kullanan 21 yaşındaki başka bir kişi hakkında da mahkemeden tutuklama emri çıkardığını yazdı.
İnternet gazeteleri ise bugünkü haberlerinde 21 yaşındaki kişinin dün gece yakalandığı, bugün mahkeme önüne çıkarılmasının beklendiğini bildirdi.
 
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