İki bakan ve bir müsteşar karantinada

Güney Kıbrıs'ta şu an görevde olan iki bakan ile bir müsteşarın covid-19 temaslısı oldukları nedeniyle karantinaya alındıkları bildirildi.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos ve Denizcilik Müsteşarı Vasilis Dimitriadis’in, geçen hafta yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan bir şahısla yakın temas ettikleri için karantinaya alındığı bilgisi de verildi.

Rum Haber Ajansı, iki bakan ve müsteşarın Cuma günü Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde buluştuğunu ve testi pozitif çıkan kişinin, aynı toplantıya katılan Karusos’un danışmanı olduğu belirtildi.

Haberde, Karusos ve Dimitriadis’e yapılan testlerin negatif çıktığı, Petridis’in test sonucunun beklendiği, Larnaka’daki merkezde bulunan ve Karusos’un danışmanıyla temas eden diğer personele de test yapıldığı belirtildi.