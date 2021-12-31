İki aylık bebek yatakta ölü bulundu

Limasol’da yaşayan yabancı uyruklu ailenin, iki aylık bebeğinin dün yatakta ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bebeğin dün ailesi tarafından yatakta hareketsiz olarak bulunarak hemen hastaneye kaldırıldığını yazdılar.

Bebeğin hastaneye gittiği zaman ölü olduğunu yazan gazete, yapılan ilk tetikler sonucu bebeğin herhangi bir suç kurbanı olmadığının tespit edildiğini, ölüm nedeni olarak ise kusmaya bağlı boğulma veya ani ölüm sendromu üzerinde durulduğunu belirtti.