II. Hrisostomos’un cenazesi 12 Kasım’da defnedilecek

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisotsomos'un (81) cumartesi günü defnedileceği açıklandı.

Rum radyosu ve diğer Rum medyasına göre, olağanüstü toplanan Rum Ortodoks Kilisesi Sen Sinod Meclisi, II. Hrisostomos’un cenaze töreninin 12 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleştirilmesine karar verdi.

Yenisi seçilene kadar başpiskoposluğa vekaet edecek Baf Metropoliti Yeorgios, II. Hrisostomos’un Apostolos Varnavas Katedrali’nin “kutsal alanı altında yine kendisi tarafından hazırlanan yerde defnedileceğini ve bütün başpiskoposların da oraya gömüleceğini” açıkladı.

Ölüm haberi üzerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bakanlar, siyasi partiler ve Sen Sinod üyeleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

Anastasiadis ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis defin törenine katılmak için resmi programlarını değiştireceklerini, Fener Rum Patrikhanesi de Patrik Bartholomeos’un II. Hrisostomos’un cenaze törenine katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gidecek.

Şubat 2023’teki başkanlık seçiminde yarışacak adaylar da seçim kampanyalarını II. Hrisostomos’un defnedilmesine kadar ertelediklerini duyurdu.

Baf’ın Tala köyünde 1941’de doğan İrodotos Dimitriu, 2006’da II. Hrisostomos adıyla “başpiskoposluk tacını” giydi ve o günden bugüne kadar Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğunu yürüttü.

