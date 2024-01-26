banner913
banner932
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
12 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
19 0
 
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
17 0
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
29 0
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
50 0
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
16 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
29 0
banner1012
banner985

Husi saldırıları Güney'de gemicilik sektörüne darbe vurdu

banner974
Husi saldırıları Güney'de gemicilik sektörüne darbe vurdu
banner971
Rum Limanlar İdaresi Başkanı Dr. Antonis Stilyanu, Aden Körfezi ve Süveyş Kanalı’ndaki kriz ile ilgili son olaylarının gemicilik sektörünü olumsuz yönde etkilediğini belirtti.
Fileleftheros gazetesine göre Stilyanu, basın toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada Aden Körfezi ve Süveyş Kanalı’ndaki krize ilişkin olayların Rum Yönetimi için yaklaşık yüzde 20’lik bir kayba neden olduğunu söyledi.
Stilyanu, metrik ton konteynerlerle ilgili olsun ya da olmasın yaklaşık yüzde 20’lik bir kayba neden olduğunu, TEU’larda (yirmi ayak konteyner) yüzde 18; genel kargoda ise yüzde 17’lik bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti.  
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.