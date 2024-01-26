Husi saldırıları Güney'de gemicilik sektörüne darbe vurdu

Rum Limanlar İdaresi Başkanı Dr. Antonis Stilyanu, Aden Körfezi ve Süveyş Kanalı’ndaki kriz ile ilgili son olaylarının gemicilik sektörünü olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre Stilyanu, basın toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada Aden Körfezi ve Süveyş Kanalı’ndaki krize ilişkin olayların Rum Yönetimi için yaklaşık yüzde 20’lik bir kayba neden olduğunu söyledi.

Stilyanu, metrik ton konteynerlerle ilgili olsun ya da olmasın yaklaşık yüzde 20’lik bir kayba neden olduğunu, TEU’larda (yirmi ayak konteyner) yüzde 18; genel kargoda ise yüzde 17’lik bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti.